Pau Lopez : « On est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions »

À jamais qualifiés.

Très déçu après la défaite de son équipe sur la pelouse du Panathinaïkos, le portier marseillais Pau Lopez a assumé cette contre-performance. Et espère renverser la table, dans six petits jours, au Vélodrome. « Dire que l’on n’était pas encore prêt pour ce match car il y a beaucoup de recrues et un nouvel entraîneur, ce serait essayer de se trouver des excuses , a lancé le gardien espagnol. Nous n’avons pas d’excuse. Ils ont gagné, on est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions. »…

TB pour SOFOOT.com