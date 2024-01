Pau López : « Les tirs au but, c’est de la fortune »

López n’a pas eu de Pau.

Le gardien de l’Olympique de Marseille n’a pas été réussite ce dimanche lors de la séance de tirs au but perdue à Rennes (1-1, 9-8 T.A.B.) en huitièmes de finale de Coupe de France, puisqu’il n’a arrêté aucune tentative. Pourtant, l’ancien portier de la Roma avait sorti le penalty de Benjamin Bourigeaud dans le temps additionnel du premier acte (45 e +4). Lors de son passage en zone mixte, l’international espagnol (deux sélections) a déclaré : « Les tirs au but, c’est de la fortune » . Parler de chance, l’excuse du mauvais perdant ? Le Marseillais donne son point de vue : « Les tirs au but, c’est aussi une question de chance. Alors on l’a travaillé, mais parfois, c’est comme ça […] . C’est la vie du gardien, parfois tu l’arrêtes, parfois tu ne l’arrêtes pas. Je pense qu’il faut analyser le match qu’on a fait, plus que les tirs au but. » …

JBC pour SOFOOT.com