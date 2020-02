Patrimoine africain : l'Union africaine veut en faire plus

Connaissez-vous les mausolées de Tombouctou au Mali, les églises rupestres de Lalibela en Éthiopie, les pyramides d'Égypte, les bronzes du Bénin, le massif de Lovo en République démocratique du Congo, les langues mina, wolof, le lingala, etc. ? Tous disent combien l'Afrique est un continent majeur sur le plan culturel. Si la résolution des conflits africains est la priorité numéro un de l'Union africaine cette année, l'institution n'en oublie pas pour autant d'autres causes qui lui tiennent à c?ur. La promotion de la culture du continent en fait partie. Les chefs d'État africains se sont ainsi engagés à promouvoir les arts, la culture, et le patrimoine africain, lors du 33e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba. Le président nigérian Muhammadu Buhari, le Congolais Félix Tshisekedi, le chef d'État namibien Hage Geingob ou encore le Kényan Uhuru Kenyatta se sont réunis autour d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le président malien a en effet été récemment nommé coordinateur de l'UA pour la culture.Bientôt une année pour célébrer le patrimoine africainLors de la toute première réunion de ce Conseil des pairs nouvellement formé, plusieurs objectifs ont été fixés. Parmi lesquels la formulation « d'orientations stratégiques ». Les chefs d'État ont également proposé le « renforcement des échanges intercommunautaires et interculturels sur le continent », comme sur le plan mondial, en plein débat sur la restitution des ?uvres...