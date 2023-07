information fournie par So Foot • 05/07/2023 à 20:28

Patrick Regnault : « Des salariés vont rester sur le carreau… »

La sentence est tombée hier : le CS Sedan-Ardennes, d’abord condamné à une relégation en National 2, a finalement été directement envoyé en Régional 1 par la DNCG. Patrick Regnault, emblématique gardien de but sedanais pendant dix ans et notamment lors de la finale de Coupe de France 2005, a l’estomac noué par cette rétrogradation administrative.

Quel est le sentiment qui prédomine au lendemain de l’annonce ?

J’ai surtout – et je répète bien surtout – une pensée pour les supporters. Ce sont eux qui vont faire vivre le club désormais. De mon côté, je suis un peu mitigé car on s’est maintenu sportivement, c’était plutôt bon signe. Pour la suite, il ne peut y avoir que de la déception et elle est immense. Des salariés vont rester sur le carreau donc il faut aussi penser à eux.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com