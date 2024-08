Pass’Sport: qui peut bénéficier de cette aide de 50 euros?

Une aide pour encourager la pratique sportive

Le Pass’Sport est une aide financière d’un montant de 50 euros mise en place par le gouvernement en 2021. Le dispositif vient d’être reconduit pour la quatrième année consécutive. Il a pour objectif d’encourager la pratique du sport chez les jeunes en réduisant le coût de leurs frais d’inscription dans une structure sportive. 1,3 million de jeunes ont déjà profité du Pass’Sport. Le gouvernement a pour ambition d’atteindre les 2 millions de bénéficiaires.

Qui peut bénéficier du Pass’Sport?

Plus de 6,5 millions de jeunes y sont éligibles. Cela concerne les jeunes âgés de 6 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018) bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (ARS); les jeunes âgés de 6 à 20 ans (nés entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2018) percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH); les jeunes âgés de 16 à 30 ans (nés entre le 16 septembre 1993 et le 31 décembre 2008) qui touchent l’allocation aux adultes handicapés, et les étudiants âgés de moins de 28 ans bénéficiant d’une bourse de l’enseignement supérieur sous conditions de ressources, d’une aide annuelle du Crous ou d’une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales.

85.000 structures partenaires du dispositif

Le Pass’Sport est valable dans plus de 85.000 clubs et salles de sport partenaires. Vous pouvez l’utiliser auprès des associations sportives et clubs affiliés à une fédération sportive agréée, auprès d’une association disposant d’un agrément Sport ou Jeunesse Éducation Populaire (JEP); ou dans une maison-sport reconnue par le ministère des Sports. Depuis l’année dernière, le Pass’Sport est également accepté dans les «structures de loisirs sportifs marchands», c’est-à-dire les salles de sport privées, telles que les salles de fitness ou d’escalade. La liste des structures éligibles est disponible sur le site Pass.sports.gouv.fr .

Une utilisation simplifiée jusqu’au 31 décembre 2024

Pour utiliser le Pass’Sport, rien de plus simple. Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Le ministère des Sports vous envoie directement un e-mail contenant un QR code nominatif. L’adresse e-mail utilisée est celle fournie aux organismes délivrant des prestations sociales (CAF, Crous…). Les parents ayant plusieurs enfants éligibles recevront un e-mail pour chacun.

Le dispositif est accessible depuis le 1er juin 2024. Les QR codes ont été envoyés à partir de fin mai. Un second envoi est prévu fin août pour les étudiants boursiers. Les personnes éligibles n’ayant pas reçu de QR code pourront le récupérer début septembre en se connectant sur le portail officiel pass.sports.gouv.fr .

Pour bénéficier de l’aide financière, il vous suffit de présenter ce QR code à la structure sportive partenaire de votre choix avant le 31 décembre 2024. Elle se charge de déduire 50 euros du montant initial de l’adhésion. Le Pass’Sport peut se cumuler avec d’autres aides, comme celles proposées par la Caisse d’allocations familiales et par les collectivités territoriales.

Quels sont les sports qui comptent le plus de licenciés en France? Le football occupe la première place du podium avec 2,1 millions de licenciés, suivi du tennis (1,04 million) et de l’équitation (690.000 adhérents). Viennent ensuite le basket et le judo avec respectivement 650.000 et 500.000 licenciés.

À lire aussi:

Quel budget pour commencer ou reprendre le sport en salle à la rentrée?

Comment bien choisir vos baskets de sport?

Team building: 5 sports d’équipe insolites à bas prix à expérimenter