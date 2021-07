Pass sanitaire : ce qui change mercredi

Pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, les Français doivent à partir de mercredi 21 juillet présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif.

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 explose en France, en raison du variant Delta, plus contagieux, il faudra montrer patte blanche pour pouvoir profiter des lieux de loisirs et culture rassemblant plus de 50 personnes (contre 1.000 auparavant). Dès mercredi 21 juillet, le pass sanitaire y est désormais obligatoire. On fait le point sur la situation.

Comment ?

Pour obtenir son pass il faut soit :

- présenter un schéma vaccinal complet, à savoir sept jours après la deuxième injection pour les vaccins à deux doses, 4 semaines après l'unique injection pour le Janssen, et sept jours après la seule injection chez les personnes ayant déjà eu le Covid-19.

- Présenter les résultats négatifs d'un test (RT-PCR ou antigénique) datant de moins de 48h "pour l'accès aux grands événements concernés", et de 72h maximum "pour le contrôle sanitaire aux frontières".

- Présenter un résultat attestant du rétablissement du Covid-19 "datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois" peut également servir de pass sanitaire.

Ces preuves sont à présenter sous forme de QR Code soit via l'application TousAntiCovid soit sous forme papier.

Ces QR Code seront scannés à l'entrée grâce à une application baptisée TousAntiCovid Verif. Une mention verte apparaît alors quand le pass sanitaire est validé, et rouge quand ce n'est pas le cas.

Où ?

Cinémas, théâtres... Les lieux ou établissements prévus pour des "activités culturelles, ludiques, sportives ou festives ainsi que les foires ou salons professionnels" rassemblant plus de 50 personnes sont concernés par le pass sanitaire, précise un décret publié au Journal Officiel mardi, modifiant une partie du décret d'origine datant du mois de juin.

Sont concernés notamment les lieux de culte -mais pas pour les cérémonies religieuses, uniquement en cas de visite ou pour les événements sans caractère cultuel-, les salles de conférences, de spectacles, les cinémas, les chapiteaux, les salles de jeux et de danse, les foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, ainsi que les établissements sportifs couverts.

Sont également concernés par cet abaissement de la jauge, "les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public".

Les musées et bibliothèques ont également été ajoutés à la liste.

Pour qui ?

Toute personne de douze ans ou plus voulant accéder à un de ces lieux doit être munie d'un pass sanitaire dès mercredi. Néanmoins, la vaccination n'étant ouverte que depuis mi-juin aux 12-17 ans, des dérogations ont été prévues.

L'exécutif a notamment annoncé que l'obligation du pass sanitaire était repoussée au 30 août pour les adolescents. Mais les députés ont voté en commission mardi soir pour un report à la fin du mois de septembre. La mesure pourrait être à nouveau débattue mercredi lors de l'examen du projet de loi sanitaire dans l'hémicycle.

Plus de masques

"Là où il y a le pass sanitaire", les personnes "pourront enlever le masque" , a affirmé mardi sur RTL le ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon lui, le masque ne s'y impose plus car le pass sanitaire implique "qu'on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif".

"Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur", précise le décret.

De nombreux lieux ont déjà annoncé maintenir l'obligation.

Et après ?

Cette extension du pass sanitaire n'est qu'une première étape. Un projet de loi discuté cette semaine au Parlement prévoit son application aux cafés, restaurants , à certains centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.