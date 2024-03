information fournie par So Foot • 29/03/2024 à 21:33

Pascal Gastien refuse de prendre position à propos des Jeux olympiques

« Je ne prendrai pas position. »

Telle est la conclusion de Pascal Gastien, interrogé en conférence de presse, à propos du débat entourant les Jeux olympiques et certains clubs rechignant à laisser partir leurs joueurs disputer cette compétition. « Je vais m’occuper de mes affaires, je ne sais pas si on aura des sélectionnés, donc ce serait facile pour moi de dire… Après, je suis entraîneur : je suis un sportif avant tout, j’adore tous les sports. Les JO, c’est quelque chose de magnifique à vivre et que j’aurais bien voulu vivre , a ainsi indiqué l’entraîneur de Clermont. Après, il y a des intérêts dans les clubs, notamment parce qu’il risque d’y avoir des barrages de coupes d’Europe. C’est compliqué pour les clubs de prendre une position ferme, définitive. Tout joueur a envie de faire les Jeux olympiques, que ce soit chez nous ou ailleurs. » …

FC pour SOFOOT.com