information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 23:47

Pascal Gastien n’avait « pas vu une telle opposition en Ligue 1 depuis deux ans »

La Ligue des talents est prévenue.

Après la défaite de ses troupes à Gabriel-Montpied, Pascal Gastien a salué la prestation des Niçois, de belle manière : « C’était une très belle équipe de Nice. Et nous avons été un ton en-dessous, notamment en première période. […] Je pensais que nous pouvions inverser les choses et prendre au moins un point, voire gagner mais notre adversaire était très puissant, dans toutes ses lignes. Nous avons pris leur pression de plein fouet et contre une telle équipe il est difficile de s’en sortir. Nous avons manqué de caractère. Nous avons été étouffés, tout simplement. Je n’avais pas vu une telle opposition en Ligue 1 depuis deux ans. » …

