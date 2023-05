information fournie par So Foot • 27/05/2023 à 10:43

Pascal Dupraz : « Ce n’est pas aujourd’hui que je vais lâcher mes joueurs »

Opération remontada annulée ?

Le 4 avril dernier, les Dijonnais étaient 19 es , à 7 points du premier non-relégable, se séparaient d’Olivier Delcourt et s’en remettaient à Pascal Dupraz. Depuis, l’improbable opération maintien du DFCO se déroule plutôt bien : 8 matchs, aucune défaite, 4 victoires, et 16 points pris. Désormais, Dijon ne compte plus qu’un point de retard sur le premier non-relégable, mais devra réaliser un exploit pour se maintenir. À savoir, se farcir Le Havre, toujours pas assuré de monter en Ligue 1.…

MD pour SOFOOT.com