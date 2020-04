Pascal Canfin : « Nos sociétés sont des colosses aux pieds d'argile »

Le résident de la commission Environnement du Parlement européen Pascal Canfin, député du groupe Renew Europe. © Hans Lucas via AFP

Ministres, eurodéputés, ONG, think tanks, dirigeants d'entreprise... Ils sont 180 à avoir signé cet appel pour une « alliance verte » lancée par le président de la commission Environnement du Parlement européen, Pascal Canfin. L'objectif ? Préparer l'Europe et la France de l'après-Covid-19 évidemment, mais sans refaire les erreurs du passé et, notamment, celles du lendemain de la crise financière de 2008 où l'argent réinjecté dans l'économie avait coulé, selon l'écologiste, « sans raison ». Pascal Canfin est l'invité de l'entretien politique du Point.

Le Point : Qu'est-ce que cette crise, inédite, dit de nous Français, de nous Européens ?

Pascal Canfin : Le mot clé, pour tous, c'est la résilience. Nos sociétés sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le supposait. C'est une leçon à retenir aussi quand on réfléchit aux enjeux écologiques. On croit avoir le meilleur savoir technologique, que nous sommes les plus riches, les plus intelligents, etc. Or, face à ce virus, toutes nos fragilités apparaissent.

Quelles sont-elles ces fragilités ?

Dans une société très interdépendante et dans un monde très interdépendant, si un des rouages tombe, c'est l'ensemble de la chaîne qui est sur le point de s'écrouler. Des services que l'on ne voyait plus, qui ont été dévalorisés socialement, apparaissent désormais comme essentiels. Au niveau

