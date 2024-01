information fournie par So Foot • 03/01/2024 à 16:02

Pas payé, Mbaye Niang souhaite quitter la Turquie

Comme tout le monde, Mbaye Niang a des factures à payer.

En proie à des retards de paiements, Mbaye Niang n’est absolument pas certain de rester à l’Adana Demirspor (D1 turque). Malgré des statistiques intéressantes en ce début de saison (8 buts et 2 passes décisives en 20 matchs), les problèmes extra-sportifs « l’empêchent d’être focalisé sur le terrain » comme il l’explique à L’Équipe. Rester en Turquie jusqu’à la fin de la saison est tout de même une option : « Mon expérience se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant, titulaire et la vie est agréable aussi ». Mais les retards de paiements qui peuvent être conséquents, «jusqu’à quatre mois», sont un vrai frein dans la vie de l’international sénégalais.…

