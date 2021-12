"Pas la peine d'aller faire la bamba" : pour préserver Noël, l'AP-HP demande aux Français de limiter les interactions sociales

L"hôpital est comme "un bateau dans tempête", sous le coup de la pandémie mais aussi des difficultés de recrutement.

Martin Hirsch à Paris, le 30 mars 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les autorités et les experts multiplient les appels à la responsabilité pour préserver les fêtes de fin d'année, malgré le rebond épidémique en France. Lundi 13 décembre, c'est au tour du directeur de l'AP-HP de donner ses recommandations : dépistage et limitation des interactions sociales avant de se retrouver en famille.

"Qu'on essaye de préserver (...) le fait qu'on se retrouve en famille parce que ça contribue à se sentir bien dans une période où on en a besoin, ok. Mais en revanche, c'est pas la peine d'aller faire la bamba partout . (...) Sinon, on va mettre l'hôpital vraiment en carafe", a déclaré Martin Hirsch sur RTL .

"Rythme fou"

"Faites un dépistage, ne voyez pas trop de monde" , a-t-il insisté.

Car, selon lui, la situation à l'hôpital est tendue, comme "un bateau dans la tempête", avec le plan blanc déclenché dans plusieurs régions. Sans compter le "rythme fou" imposé par la pandémie et qui oblige à fermer des lits et des difficultés de recrutement. "Des professionnels ont arrêtés de travailler et des jeunes se sont dit que c'était pas le moment de rentrer à l'hôpital", a expliqué Martin Hirsch

Il a enfin assuré que certains soignants se voient proposer de décaler leurs vacances, voire de se les faire "racheter plus cher que d'habitude" . "Ça fait deux ans qu'on fait ça. On essaye de trouver des solutions."