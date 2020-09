Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de vaccination généralisée contre le coronavirus avant mi-2021, selon l'OMS Reuters • 04/09/2020 à 11:53









PAS DE VACCINATION GÉNÉRALISÉE CONTRE LE CORONAVIRUS AVANT MI-2021, SELON L'OMS GENEVE (Reuters) - Les vaccinations à grande échelle contre le COVID-19 ne devraient pas commencer avant le milieu de l'an prochain, a déclaré vendredi une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en soulignant l'importance d'un contrôle rigoureux de l'efficacité et l'innocuité des nombreux vaccins actuellement en développement. "Nous ne nous attendons pas à une vaccination généralisée avant le milieu de l'année prochaine", a déclaré Margaret Harris aux journalistes au cours d'un point presse à Genève. "Cette phase 3 doit prendre plus de temps car nous devons voir dans quelle mesure le vaccin protège vraiment du coronavirus et nous devons également voir dans quelle mesure il est sans risque", a-t-elle ajouté à propos de la dernière phase des essais cliniques. (Stephanie Nebehay et Emma Farge, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

