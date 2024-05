information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 12:43

Pas de supporters parisiens à Nice

Pas de semaine à deux déplacements pour les supporters parisiens.

Avant de se rendre à Metz pour la dernière journée de championnat, dimanche prochain, les suiveurs du Paris Saint-Germain étaient censés faire un tour par Nice mercredi, pour le match décalé de la 32 e journée de Ligue 1. Un voyage qui n’aura pas lieu, puisque les supporters des Rouge et Bleu ont été interdits de déplacements, sur décision du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, selon un arrêté paru au journal officiel. Le ministère de l’Intérieur évoque « un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs » tandis que la plupart des effectifs des forces de l’ordre sont mobilisés « pour sécuriser le parcours du relais de la flamme olympique et le festival de cinéma international de Cannes » . …

JF pour SOFOOT.com