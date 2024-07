information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 12:27

« Pas de seum, juste un peu trop de cruauté » : la qualif des Bleus vue par la presse étrangère

Sans briller, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 aux dépens de ses voisins belges, battus pour la cinquième fois dans un tournoi majeur par les Bleus. Dans les journaux européens, cette affiche a logiquement trouvé une place... plus ou moins grande selon les pays.

« Ça, c’est une journée au boulot » aurait pu répéter Kylian Mbappé. Pour la cinquième fois dans une compétition majeure, après le huitième de finale de la Coupe du monde 1936, le match de poule de l’Euro 1984, la demie du Mondial 2018 et celle de Ligue des nations en 2021, la France est venue à bout de la Belgique. Cette fois, ça s’est passé en huitièmes de finale de l’Euro en Allemagne sur la plus petite des marges avec un autogoal de Jan Vertonghen. Cette énième élimination des Diables Rouges a naturellement fait la Une des quotidiens belges. La Libre résume ce nouvel échec en décrivant les Bleus comme « la bête noire des Diables » en publiant une large photo sur laquelle on aperçoit un seul joueur belge, le défenseur rennais Arthur Theate, tandis que les Tricolores célèbrent derrière.

Du côté du Soir et de DH Sports , la même expression, courte mais qui en dit long, a été choisie : « Comme d’habitude ». Même choix éditorial également au niveau de la photo puisque c’est le symbole de cette équipe, le capitaine Kevin de Bruyne, qui est mis en avant. Dans son journal, Le Soir évoque « un air de déjà-vu » et une « rencontre décevante et pauvre en occasions ». Comme son homologue La Libre , il choisit d’autres mots forts pour qualifier les Bleus de « bourreaux de deux générations de Diables ». « Pas de seum, juste un peu trop de cruauté » , résume DH Sports, qui ne se veut pas trop critique envers ses « Diables valeureux ». La presse belge néerlandophone a elle aussi titré sur l’élimination de sa sélection, à l’image de Het Niewsblad qui écrit « Déjà à la maison ». …

Par Lucie Lemaire pour SOFOOT.com