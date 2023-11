information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 23:27

Pas de sans-faute pour les Bleus, accrochés en Grèce

Il n'y aura pas eu de grand chelem pour les Bleus, qui ont dû se contenter d'un nul en Grèce (2-2). Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana ont marqué de jolis buts et quelques points, et la France peut se tourner vers l'Euro.

Grèce 2-2 France

Buts : Bakasetas (56 e ) et Ioannídis (61 e ) pour les Grecs // Kolo Muani (42 e ) et Fofana (74 e ) pour les Bleus

Il n’y aura pas eu de grand huit ni de succès pour boucler une année riche en victoires pour l’équipe de France. À Athènes, les Bleus ont dû se contenter d’un point face à la Grèce (2-2) dans un match comptant pour du beurre, les Tricolores étant déjà assurés de jouer l’Euro en Allemagne et les Grecs de passer par les barrages pour tenter de les y rejoindre. Un petit suspense, quand même : si l’Argentine ne gagne pas au Brésil cette nuit, la France passera les fêtes à la première place du classement FIFA, même si personne n’ira le célébrer dans la rue.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com