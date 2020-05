En France, une trentaine de clusters sont actifs, au cours du mois de mai. © LOIC VENANCE / AFP

La France a débuté son déconfinement ce lundi 11 mai. Geneviève Chêne, nommée en novembre 2019 au poste de directrice générale de Santé publique France (SPF) en lieu et place de François Bourdillon révèle dans une interview accordée au Parisien qu'aucun « signal de reprise de l'épidémie » n'a - pour l'instant - été constaté par ses services. La professeure de biostatistique et de santé publique prévient néanmoins que le virus « est toujours là » et qu'il serait inconscient de baisser la garde. « Il faut attendre la fin de semaine prochaine (la semaine du 25 mai, NDLR) pour savoir si les contaminations repartent à la hausse. C'est le délai entre l'incubation, les premiers symptômes, les consultations médicales et la collecte d'informations fiables. On saura alors si l'ensemble des mesures prises (tests, traçabilité, poursuite des gestes barrières et de la distanciation physique) ont eu l'impact escompté pour maîtriser l'épidémie », confie-t-elle.

L'apparition de nouveaux clusters notamment dans le Grand Est ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. « Il y en a aujourd'hui une trentaine et leur identification est bon signe ! Cela veut dire que nous sommes capables de les détecter rapidement et de mettre en œuvre tout ce qui permet de casser les chaînes de transmission »,

