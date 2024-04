information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 09:23

Pas de goal line technology en Liga ? Javier Tebas assume

En ce moment, ce n’est pas la grande histoire d’amour entre les Barcelonais et l’arbitrage.

Crucifié par un but de l’inévitable Jude Bellingham dans les derniers instants, le Barça a dû s’incliner dans le Clásico (3-2) et laisser filer le Real Madrid vers le titre. Mais ce match a surtout offert aux Catalans de nouvelles raisons de râler contre l’arbitrage. À la 28 e minute, le corner détourné de Lamine Yamal semblait donner l’avantage aux Blaugrana . Sauf qu’en l’absence de goal line technology dans le championnat espagnol, les hommes en noir n’ont pas remarqué que le ballon avait bel et bien franchi la ligne de but.…

VD pour SOFOOT.com