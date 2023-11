information fournie par So Foot • 03/11/2023 à 11:40

Pas de déplacement à Marseille pour les supporters lillois

Chat échaudé craint l’eau.

Refroidi par les dramatiques évènements survenus autour de Marseille-Lyon, le ministre de l’Intérieur vient de prendre une mesure radicale pour la rencontre entre l’OM et Lille. En effet, alors que cette charge incombe habituellement aux préfets, c’est Gérald Darmanin qui vient d’interdire aux supporters du LOSC de se rendre au Vélodrome, et ce à peine plus de 24 heures avant que cette partie ne se déroule.…

FP pour SOFOOT.com