PAS DE COUPURE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ EN HIVER, PROMET RTE PARIS (Reuters) - La France fera face à une situation "inédite" en matière de production d'électricité cours de l'hiver 2020-2021 en raison de l'impact du coronavirus mais ne subira pas de coupure involontaire et massive, a déclaré jeudi François Brottes, président du gestionnaire des lignes à haute tension RTE. "Il n'est pas question, il n'est pas envisageable et il n'est pas envisagé quelque 'black-out' que ce soit", a-t-il dit lors d'une conférence presse. Affecté par les mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner le virus, qui ont perturbé le calendrier de maintenance de centrales, EDF a prévenu mi-avril que la production nucléaire française devrait s'établir cette année à son plus bas niveau depuis trente ans. L'électricien public a cependant souligné qu'il souhaitait contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité de la France pendant l'hiver prochain et que la production de plusieurs réacteurs pourrait en conséquence être suspendue en été et en automne afin de réaliser des économies de combustible. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

