Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de chômage partiel sans baisse des salaires des dirigeants Reuters • 31/03/2020 à 19:21









PAS DE CHÔMAGE PARTIEL SANS BAISSE DES SALAIRES DES DIRIGEANTS PARIS (Reuters) - La secrétaire d'Etat française auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, a appelé mardi les entreprises ayant recours au chômage partiel à faire preuve d'exemplarité en diminuant de 25% la rémunération de leurs dirigeants. Le gouvernement, qui met en oeuvre un vaste champ de mesures pour aider les entreprises à faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, a énoncé une série de conditions pour leurs bénéficiaires. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déjà prévenu que les entreprises bénéficiaires des prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 300 milliards d'euros ne devraient pas verser de dividendes, ni procéder à des rachats d'actions. Dans le cas des entreprises ayant recours au chômage partiel, le ministre a appelé les entreprises à faire preuve de "la plus grande modération" sur la distribution des dividendes, sans aller toutefois jusqu'à exiger leurs suspension. "Il y a un engagement de ne pas verser de dividendes pour les entreprises qui auraient recours aux dispositifs d'Etat, de ne pas procéder à des rachats d'actions et de diminuer de 25% la rémunération globale des dirigeants", a déclaré Agnès Pannier-Runacher lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Sinon ce sera un remboursement avec des pénalités de retard", a-t-elle prévenu. Un porte-parole a par la suite précisé que la secrétaire d'Etat faisait référence aux engagements de l'Afep, fédération rassemblant une centaine de grandes entreprises françaises. Dans un communiqué diffusé dimanche, l'Afep a appelé ses adhérents à réduire de 25% les rémunérations globales des dirigeants mandataires sociaux "pour la durée où des salariés de leur entreprise seront en chômage partiel". L'Afep a par ailleurs recommandé une réduction de 20% des dividendes à payer en 2020 par rapport à l'année dernière. (Elizabeth Pineau et Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.