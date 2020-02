Pas-de-Calais : les pompiers ne veulent pas renoncer à leurs barbes

Plus de barbe chez les pompiers : depuis le 28 janvier, les 4 500 soldats du feu professionnels et volontaires du département du Pas-de-Calais doivent présenter des joues rasées de près. En effet, le service département d'incendie et de secours (SDIS) en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité : porter une barbe nuit à l'étanchéité des masques respiratoires que portent les pompiers dans des environnements enfumés.Lire aussi Les pompiers professionnels cessent leur mouvement« C'est une décision préconisée par des directives de la direction générale de la sécurité civile. Mais aussi par des constructeurs qui fabriquent des appareils respiratoires isolants pour pompiers », indique à 20 Minutes, le SDIS du département. « Une commission "risque fumée" a été mise en place et a décidé d'interdire le port de la barbe pour des raisons de santé », poursuit-il. La moustache, « de taille réduite » précise France 3, reste autorisée? Et gare à celui qui ne se conforme pas au règlement : le SDIS confirme qu'à terme il y aura des sanctions.Lire aussi Aux côtés des pompiers de Paris ? « Le feu fait toujours rêver »Levée de boucliersUne décision qui n'est pas isolée puisque d'autres départements comme le Vaucluse ou les Pyrénées-Atlantiques ont déjà adopté l'interdiction de la barbe pour des raisons similaires. Mais alors que la pilosité faciale est en vogue, les pompiers ne sont pas toujours d'accord pour...