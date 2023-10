Pas de Ballon d’or au Parc des Princes pour Messi

Messi ne ravive pas la flamme.

Après six derniers mois malaisants d’une relation de deux ans, l’Argentin a quitté la capitale pour l’Inter Miami, mais c’est bien pour sa saison sous les couleurs parisiennes, et surtout avec l’Argentine, qu’il a été élu Ballon d’or pour la huitième fois de sa carrière. Champion du monde, il n’avait déjà pas présenté son trophée au Parc des Princes et peu nombreuses sont les raisons qui justifieraient une présentation de sa nouvelle récompense à Paris, qui plus est à son ancien public. Présent devant la presse, le néo-lauréat s’est montré en adéquation avec cette idée : « Je ne pense pas qu’on ait envie que je présente le Ballon d’or au Parc des Princes. » …

JF pour SOFOOT.com