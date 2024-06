Partouche : activité dynamique au premier semestre

Un casino du groupe Partouche. (illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de casinos Partouche a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,3% au premier semestre de son exercice décalé 2023-2024, avec une tendance favorable pour tous ses segments d'activité, a-t-il annoncé mardi.

De novembre 2023 à avril 2024, le chiffre d'affaires du deuxième casinotier français (derrière le groupe Barrière), avec 41 établissements exploités et 3.900 salariés, s'est élevé à 220,6 millions d'euros, selon un communiqué.

Sur le seul deuxième trimestre, l'activité a progressé de 2,6% à 101,9 millions d'euros.

Indicateur-clé du secteur, le produit brut des jeux (PBJ), soit la différence entre les mises des joueurs et leurs gains, s'est établi à 173,7 millions d'euros au deuxième trimestre (+2,7%).

"Nous sommes sur une tendance favorable depuis la fin du passe sanitaire. Tous les segments fonctionnent bien", a commenté auprès de l'AFP Fabrice Paire, président du directoire du groupe Partouche.

En France, le PBJ est porté par les machines à sous (+2,5%) tandis que les jeux de table, électroniques et non électroniques, reculent légèrement (-1,4%).

A l'étranger, Partouche salue la "montée en puissance continue des jeux +online+ suisses" (+48,9%) et la "belle performance" du casino de Middelkerke, en Belgique (+31,7%).

L’activité hors jeux génère un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros (+0,7%), grâce principalement à la dynamique retrouvée des hôtels (+14,2%), "malgré une météo défavorable", souligne Fabrice Paire.

Deux casinos ont récemment rouvert après des travaux d'ampleur (Lyon Vert et Annemasse) et seront suivis à l'automne par deux autres établissements (Divonne et Contrexeville).

"Cela va permettre de relancer l'activité au sein de ces établissements", salue Fabrice Paire.

Le groupe annonce en outre avoir cédé à Palm Beach Exploitations 40% de la société Cannes Centre Croisette, qui exploite le casino 3.14 sur la Croisette, pour un montant non dévoilé.

Le casino 3.14 devrait ainsi réinvestir cet été le complexe Palm Beach dont il avait déménagé le temps de travaux pharaoniques.

"Par cette association, groupe Partouche compte bénéficier de la clientèle aisée qui fréquentera ce lieu mythique. Les travaux d’aménagement, supportés par Cannes Centre Croisette, s’élèvent à 5,6 millions d'euros", précise le communiqué.

Toujours à Cannes, Partouche annonce l'ouverture du Copal Beach, premier établissement né du partenariat passé avec Julien Manival, spécialiste de la "restauration festive".

Enfin, Partouche annonce un partenariat avec le chef Michel Sarran, qui va à la fois dispenser des formations, refaire la carte de certains établissements et repenser la "finger food" servie dans le groupe.