Parme retrouve la Serie A, trois ans après

Vous aussi, vous vous demandiez ce que devenait le Parma Calcio ?

À la faveur de son match nul sur la pelouse de Bari (1-1) ce mercredi, Parme, leader de Serie B, a assuré sa remontée dans l’élite, trois ans après sa descente à l’issue de la saison 2020-2021 (20 e et dernière place). À deux journées de la fin de saison régulière, Wylan Cyprien et ses coéquipiers (74 points) possèdent 7 unités d’avance sur la troisième place, qualificative pour les barrages, et ne peuvent plus être éjectés des deux premières places. Un retour en grande pompe pour un club mythique qui a connu ses grandes heures au cours des années 90 (2 coupes de l’UEFA, une Coupe des coupes, une deuxième place de Serie A, 2 Coupes d’Italie).…

JB pour SOFOOT.com