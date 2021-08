Parlementaires accusés d'être "déconnectés du réel", "hors-sol"... Hervé Marseille veut revenir sur le non-cumul des mandats

Le président du groupe centriste au Sénat a déposé une proposition de loi en ce sens pour favoriser l'implantation locale des parlementaires.

Le président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille, en avril 2021. ( AFP / MARTIN BUREAU )

"Sénateurs, députés et députés européens sont souvent accusés d'être ' déconnectés du réel', 'hors-sol'", déplore le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille. Pour y remédier, celui qui a été maire de Meudon durant dix-huit ans propose donc de revenir sur la loi de 2014 interdisant strictement aux parlementaires (sénateurs, députés ou eurodéputés) d'être élus maire ou même adjoint au maire. Il a d'ailleurs déposé, le 27 juillet dernier, une proposition de loi en ce sens qui devrait être débattue à l'automne.

Selon le sénateur des Hauts-de-Seine, "la raison (de l'abstention aux dernières élections, ndlr), quand on y regarde de près, c'est surtout qu'il y a un éloignement de la parole publique vis-à-vis de l'électeur". "Il y a une distanciation, un éloignement des centres de décisions", a-t-il déploré sur Public Sénat . Comment alors rapprocher les électeurs des parlementaires ? " Une des petites choses qui peut favoriser le retour à la confiance est de rapprocher les élus et en particulier les parlementaires des territoires ", et pour cela "permettre aux parlementaires de pouvoir renouer avec un mandat exécutif dans les communes de moins de 10.000 habitants", explique le patron des sénateurs centristes.

Selon Hervé Marseille, si le Sénat est moins touché par cette "déconnexion" des parlementaires - "parce qu'il y a une tradition de travail territorial qui est encore très vivace" - , "à l'Assemblée nationale, vous avez beaucoup de jeunes parlementaires qui n'ont jamais occupé de mandats locaux donc évidemment il y a une méconnaissance et un désintérêt pour les affaires locales". "C'est indispensable qu'il y ait des parlementaires avec des racines dans les territoires", insiste-t-il.

Si le sénateur souhaite revenir sur le non-cumul des mandats, il ne souhaite toutefois pas revenir sur le non-cumul des rémunérations. " Ma proposition de loi interdit le cumul des indemnités ", a-t-il précisé à Public Sénat .

L'élu fait en outre une différence entre les communes de moins de 10.000 habitants et les autres . "Mener de front un mandat parlementaire avec les fonctions exécutives d'une commune de moins de 10.000 habitants, ça peut se faire sans difficulté", argue Hervé Marseille qui met également en avant le fait que ces "villes de moins de 10.000 habitants représentent 97% des communes de France".