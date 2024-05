information fournie par So Foot • 24/05/2024 à 22:16

Paris, une finale pour récupérer son trône

Après deux ans de disette en Coupe de France, le Paris SG tentera ce samedi au stade Pierre-Mauroy de remporter pour la quinzième fois de son histoire ce trophée. Pour cela, il faudra que les hommes de Luis Enrique écartent un Olympique lyonnais sûr de ses forces et qu'ils s’investissent pleinement dans la quête du triplé.

« L’attitude, l’engagement et le comportement doivent être à leur maximum, c’est ce que l’on cherche au PSG depuis que je suis ici. Celui qui n’est pas préparé à ça, qui n’est là que quand ça l’intéresse, celui qui a d’autres priorités liées à des intérêts personnels, il ne jouera pas au PSG. » Cet avertissement épicé, signé Luis Enrique, date de mi-mai, à la veille du déplacement à Nice (1-2), soit une quinzaine de jours après le douzième sacre de champion de France du club de la capitale. Depuis ce serrage de vis, le Paris SG a sorti la tête de l’eau après avoir subi trois revers consécutifs, en dominant les Aiglons avant de vaincre Metz à l’extérieur (0-2) sans briller et sans ses cadres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma ou encore Marquinhos, laissés au repos. À quelques heures de la finale de la Coupe de France, les Parisiens ont-ils les ressources pour faire tomber Lyon de son petit nuage et signer leur premier triplé depuis quatre ans ?

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com