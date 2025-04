Paris-Roubaix féminin: la Reine s'appelle Pauline Ferrand-Prévot

La Française Pauline Ferrand-Prévot, victorieuse de Paris-Roubaix, le 12 avril 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Coup d'essai, coup de maître. Pauline Ferrand-Prévot, qui disputait à 33 ans son premier Paris-Roubaix, a signé samedi le premier succès d'une Française dans la Reine des classiques, signant son grand retour sur la route.

Et quel succès ! Malade les deux jours précédents la course, victime d'une chute à 53 kilomètres la ligne la contraignant à une longue course-poursuite, la Rémoise a dompté les pavés autant qu'elle a dégoûté la concurrence, à commencer par la favorite Lotte Kopecky.

La Belge, lauréate sortante, n'a pu que constater la supériorité de Ferrand-Prévot qu'elle avait devancée une semaine plus tôt pour remporter le Tour des Flandres.

Malgré une course ultra offensive ponctuée de trois attaques sur les poussiéreux secteurs pavés du Nord, la championne du monde a dû s'incliner face à "PFP" qui a attaqué à 25 kilomètres du but pour s'imposer en solitaire, avec environ une minute d'avance sur l'Italienne Laetizia Borghesi et la Néerlandaise Lorena Wiebes.

A 33 ans, de retour sur la route cette saison après une parenthèse de sept ans consacrée au VTT, "PFP" peut se féliciter de ce choix de revenir sur le bitume dans l'optique d'une victoire sur le Tour de France "dans les deux ou trois saisons à venir".

"Pour mon retour, faire +3+ aux Strade Bianche, +2+ au Tour de Flandres et gagner Roubaix, je ne m'y attendais pas, je n'étais même pas prévue sur le Tour de Flandres et Roubaix. Mais je me sentais bien et je voulais essayer, aussi pour préparer la première étape du Tour de France qui s'annonce agitée", s'est-elle félicitée à l'arrivée.

- Objectif Tour de France -

La Française Paulien Ferrand-Prévot brandit le trophée de Paris-Roubaix, le 12 avril 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Athlète polyvalente, elle ajoute un nouveau succès de prestige à un palmarès long comme le bras.

Championne olympique de VTT en 2024 à Paris, championne du monde de cyclo-cross en 2015 et sur route en 2014, elle visera donc cet été un premier succès sur la Grande Boucle.

"Le Tour constitue le but principal de la saison, je veux y être à 100%, le gagner dans les deux-trois ans. On est sur le bon chemin, on construit quelque chose de solide avec l'équipe" Visma-Lease a Bike, a-t-elle déclaré.

"Gagner Roubaix... Je suis super heureuse mais je ne réalise pas, c'est peut-être ma plus belle victoire a encore dit Ferrand-Prévot, incrédule quelques minutes après son exploit.

"On avait fait une première reconnaissance des pavés mercredi, les filles allaient si vite qu'elles me lâchaient presque. Ce matin, je n'étais pas encore sûre de prendre la départ. Mais je me suis dit que j'allais faire de mon mieux pour aider (sa coéquipière néerlandaise) Marianne Vos à s'imposer", a-t-elle raconté, le visage noirci par la poussière.

Elle devient la première Française à s'imposer dans la version féminine de la Reine des classiques dont c'était la cinquième édition.

Hommes et femmes confondus, elle succède à Frédéric Guesdon, dernier Français à avoir soulevé le lourd pavé de vainqueur, en 1997.

"C'était ma première fois à Roubaix mais ce sera peut-être la dernière tellement ça a été dur. J'ai juste essayé de survivre dans les secteurs pavés, j'ai chuté et j'ai dû chasser pour revenir. Après je suis passée à l’attaque", a encore dit Ferrand-Prévot.

"Mon petit ami (Dylan van Baarle qui disputera l'épreuve messieurs dimanche) a gagné ici il y a trois ans, là c'est moi. On va avoir deux pavés à la maison, c'est sympa".