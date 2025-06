Paris règne sur le sport collectif français

Paris est clinique.

La capitale n’a pas brillé qu’en football cette saison, mais bien dans tout le sport français masculin. Trois titres majeurs en poche : football, handball et, depuis mardi soir, la balle orange avec le Paris Basketball . Une razzia rare, Paris n’ayant plus combiné hand et basket sur la même année depuis 1954. Ce genre de grand chelem, ils l’avaient déjà réussi deux fois : en 2015 et en 2016.…

EG pour SOFOOT.com