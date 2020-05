Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris pour un fonds de relance européen de 150-300 milliards par an sur 2021-2023 Reuters • 08/05/2020 à 13:19









PARIS POUR UN FONDS DE RELANCE EUROPÉEN DE 150-300 MILLIARDS PAR AN SUR 2021-2023 BRUXELLES (Reuters) - Paris propose que la Commission européenne émette des obligations afin de financer un fonds de relance pour l'Union européenne représentant 1% à 2% du produit national brut (PNB) par an, soit environ 150 milliards à 300 milliards d'euros, sur la période 2021-2023, selon un document consulté par Reuters. Le montant devrait représenter "au moins 1% à 2% du PNB de l'UE par an au cours des trois prochaines années, ce qui apporterait au budget de l'UE un complément de 150 à 300 milliards d'euros chaque année entre 2021 et 2023", peut-on lire dans ce document. "Les prêts aux États membres pourraient aider à combler l'écart mais ils doivent rester un complément aux subventions", précise la proposition française. "Il est également essentiel que ce fonds soit mis en place dès que possible, possiblement avant l'entrée en vigueur du prochain" cadre financier pluriannuel (CFP). La proposition française survient en plein débat sur la manière de relancer l'économie du bloc, touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus qui a mis à l'arrêt pendant plusieurs semaines l'activité économique dans la majorité des Etats membres. La Commission européenne doit proposer la semaine du 18 mai un nouveau budget conjoint pour l'ensemble des 27 États membres pour 2021-2027 et un fonds de relance. Sur franceinfo mardi, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a indiqué que la CE travaillait sur un "fonds" de relance "gigantesque" qui "devrait se situer entre 1. 000 et 2.000 milliards d'euros" au total. (Michel Rose et Gabriela Baczynska, version française Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

