Paris : Pour prolonger la fête

Le PSG entame sa phase finale de Coupe du monde des clubs ce dimanche face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Revanche, fatigue et ambition : le club de la capitale va devoir jongler entre différents sentiments sur la pelouse d'Atlanta.

L’opportunité est rarement donnée à l’amoureux déçu d’exorciser une vieille relation toxique, surtout quand l’ancien être aimé s’en est allé conquérir d’autres cœurs sur un continent lointain. C’est pourtant en quelque sorte l’opportunité qui est offerte au Paris Saint-Germain ce dimanche, le destin ayant décidé de placer sur sa route l’Inter Miami de Lionel Messi, en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Des retrouvailles qui ajouteront peut-être un surplus de détermination pour les troupes de Luis Enrique, mais ne doivent pas effacer la big picture : après une phase de poules où il aura assuré l’essentiel, le club de la capitale doit repartir au combat, avec l’espoir d’une saison encore un peu plus historique.

On n’est pas fatigués !

Pour cela, les Parisiens devront surpasser la fatigue. Après avoir disputé plus de 60 matchs depuis août dernier, les Rouge et Bleu tirent la langue depuis leur arrivée aux États-Unis. « On essaie de ne pas regarder le nombre de matches qu’on a disputés pour se focaliser sur la joie de jouer, d’être dans cette compétition. On ne peut rien dire sur notre attitude et sur notre envie », tentait de dédramatiser Vitinha ces derniers jours, après avoir posé le pied sur le sol d’Atlanta. Une troisième ville et autant de voyages pour les récents champions d’Europe, qui sont donc passés par Los Angeles puis Seattle avant de découvrir la Géorgie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com