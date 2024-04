information fournie par So Foot • 11/04/2024 à 00:28

Paris montre son côté obscur face au Barça

Incapable de maîtriser un FC Barcelone sans complexes malgré deux buts marqués au retour des vestiaires, le PSG s’est incliné (2-3) et part avec un beau handicap avant la manche retour en Catalogne dans une semaine.

PSG 2-3 FC Barcelone

Buts : Dembélé (48 e ), Vitinha (50 e ) pour le PSG // Raphinha (37 e & 62 e ), Christensen (77 e ) pour le FC Barcelone

C’était un soir où le PSG se rêvait en conquérant, un soir où il devait envoyer un message à l’ensemble de la galaxie football. Au lieu de ça, les padawans de Luis Enrique n’ont allumé leurs sabres laser que pendant vingt minutes, au retour d’un second acte qu’ils avaient réussi à emballer, mais cela n’a pas suffi pour entraver les plans d’un Barça plein de ressources, qui repart de Paris avec une option sur la qualif et C3PO et R2D2 dans son vaisseau.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com