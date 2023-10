Paris illicites : Fagioli pourrait ne plus jouer cette saison

Fagioli n’a plus la cote.

Alors que l’enquête sur les paris illicites de joueurs transalpins suit son cours depuis le mois d’août et a été révélée dans la presse italienne la semaine passée, la sanction de Nicolò Fagioli aurait déjà été décidée. Selon la Repubblica, qui a notamment recueilli les déclarations de l’agent du joueur de la Juventus autour de son addiction aux paris, l’Italien écoperait d’une suspension de huit mois, à laquelle s’ajouteraient cinq mois de travaux d’intérêt général au cours desquels il interviendrait dans les écoles, dont celles de football. Le but de cette démarche serait que le joueur fasse de la prévention autour des paris et de la possible addiction qui peut en découler.…

CD pour SOFOOT.com