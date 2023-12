information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 09:52

Paris FC : Pierre-Yves Hamel marque l’un des buts de la saison

Parce que deux semaines sans une frappe du milieu du terrain, ça commençait à être long.

Outre sa victoire à domicile mardi soir contre Rodez (2-0), le Paris FC a aussi inscrit l’un des buts de la saison en Ligue 2, grâce à son attaquant Pierre-Yves Hamel. Sur un duel au milieu de terrain, le joueur de 29 ans chipe le ballon dans le rond central, s’avance et arme une frappe à 54,73 mètres du but ruthénois. Suffisant pour tromper la vigilance de Lionel Mpasi-Nzau, trop avancé et donc lobé par l’attaquant français.…

CD pour SOFOOT.com