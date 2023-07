Paris et la course à l’étoile

6th May 2023; Tottenham Hotspur Stadium, London, England; Premier League Football, Tottenham Hotspur versus Crystal Palace; Harry Kane of Tottenham Hotspur - Photo by Icon sport

Après déjà six noms attirés dans ses filets en ce début de mercato, le PSG est désormais en chasse d'un profil bien particulier : le fameux grand nom. Après le départ de Lionel Messi et en attendant de savoir comment évoluera le dossier Kylian Mbappé, qui pour mener l'attaque rouge et bleu ?

Les six noms étaient déjà connus depuis un long moment, mais le PSG a pris le soin de les égréner au fil des jours, dans la foulée de l’officialisation de l’arrivée de Luis Enrique. Marco Asensio et Milan Škriniar pour lancer les hostilités, Manuel Ugarte le lendemain, Lucas Hernandez ensuite, Lee Kang-in, et enfin Cher Ndour. Alors que les champions de France reprenaient à peine l’entraînement, le mercato de Luis Campos avançait à grande vitesse. Seul petit bémol dans cette liste d’arrivées, dont la plupart viendront combler certains manques évidents de l’effectif parisien, l’absence d’un nom particulièrement ronflant. Un attaquant, de préférence.

Dusan Vlahović, enfin l’élu ?

Paris a donc déjà recruté autant de joueurs que l’été dernier, mais hors de question d’en rester là. Et surtout, l’homme dont on se souviendra comme le plus gros pedigree de cette cuvée de l’été 2023 n’est certainement pas encore arrivé. Italie, Allemagne, Angleterre, Italie à nouveau… Les dirigeants parisiens ne savent plus trop dans quelle direction chercher leur futur avant-centre, celui qui aura la lourde tâche d’épauler un Kylian Mbappé désireux de se sentir moins seul dans l’axe (s’il reste), ou de devenir la gâchette principale dès cette saison si KM7 met les voiles. Les Rouge et Bleu se sont d’abord tournés vers Naples – où ils avaient déjà fait de belles emplettes en chapardant Lavezzi puis Cavani voilà une dizaine d’années –, mais l’idée Victor Osimhen est vite apparue bien trop coûteuse.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com