information fournie par So Foot • 24/04/2024 à 23:18

Paris domine Lorient et se rapproche du titre

Malgré une équipe largement remaniée, Paris a fait parler sa supériorité pour s’imposer à Lorient (1-4). Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont fait la différence pour un PSG qui pourrait être sacré dès ce mercredi soir, si Monaco ne bat pas Lille. Pour sa part, Lorient est en grand danger.

Lorient 1-4 Paris Saint-Germain

Buts : Bamba (74 e ) pour les Merlus // Dembélé (19 e et 60 e ) et Mbappé (22 e et 89 e ) pour le PSG

Le titre tend les bras au Paris Saint-Germain, vainqueur sans trop trembler à Lorient. Après deux démonstrations de force à Barcelone et contre l’OL, les joueurs de la capitale n’ont cette fois pas trop forcé pour prendre la mesure de Merlus bien limités, malgré une timide révolte en fin de partie. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont fait parler leur talent, et attendent désormais de connaître le résultat de Monaco pour savoir s’ils seront sacrés dès ce mercredi soir.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com