Paris, contraint et sauf

Randal KOLO MUANI of PSG during the UEFA Champions League Group F match between Paris Saint-Germain and Newcastle United Football Club at Parc des Princes on November 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Mené presque tout au long du match et miraculé dans les derniers instants, Paris est passé tout proche de la catastrophe contre Newcastle. Mais si les Parisiens gardent leur destin entre les pieds, il n'y a pas vraiment de raisons de se réjouir.

Le match aller à Newcastle avait marqué un premier coup d’arrêt pour ce PSG version Luis Enrique, secoué dans tous les sens dans l’enfer de Saint James’ Park (4-1). Deux mois plus tard, le tir n’a guère été rectifié par les Rouge et Bleu qui, après avoir brillé à la maison contre Dortmund puis Milan n’ont cette fois pas offert à leur public une prestation à la hauteur de l’événement en Ligue des champions. Qu’on ne s’y trompe pas : si le penalty généreux transformé par Kylian Mbappé dans les dernières secondes permet à Paris de garder son destin entre ses pieds, il n’efface en rien l’impression fade laissée jusqu’alors.

À côté de la plaque

La soirée avait débuté par un premier quart d’heure disputé à haute intensité, au cœur duquel Kylian Mbappé aurait pu libérer toute une ville. Et puis, plus rien jusqu’à la pause. Même pas un brin d’intensité défensive quand Valentino Livramento se baladait jusque dans la surface, à l’origine d’une action qui verra Donnarumma relâcher la frappe d’Almiron dans les pieds d’Alexander Isak. Il n’en fallait pas plus pour voir ressurgir le douloureux souvenir de la bourde de Gigi Buffon face à Lukaku et Manchester United en 2019. Les absences de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, passées inaperçues il y a quelques jours contre Monaco, devenaient criantes, tout comme le manque de leadership d’une équipe visiblement incapable de réagir dos au mur. L’impression d’avoir déjà vécu ce même scénario des dizaines de fois s’emparait alors du Parc des Princes, en même temps que la température baissait encore de quelques degrés.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com