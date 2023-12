Paris bien servi ?

Kylian MBAPPE of PSG and Niklas SULE of Dortmund during the UEFA Champions League, match between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund at Parc des Princes on September 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Alors qu'il pouvait craindre le pire, le Paris Saint-Germain a hérité de la Real Sociedad pour son huitième de finale de Ligue des champions. Un tirage loin d'être facile, mais la main de John Terry aurait pu être plus lourde.

Voilà un tirage qui pourrait quelque peu apaiser les remords de Kylian Mbappé, frustré de voir son équipe calmer le jeu dans les ultimes minutes à Dortmund, priorisant la qualification à une hypothétique première place de poule. Deuxième pour la cinquième fois de l’ère QSI, Paris savait qu’il allait devoir se frotter à un gros poisson au mois de février. Pas de Bayern, pas de City, pas de Real Madrid; soient ses trois derniers bourreaux, pas d’Arsenal de retour au premier plan : ce sera finalement la Real Sociedad, à la fois révélation européenne de l’automne et club le moins huppé du pot 1. Sur le papier, en tout cas.

Ça aurait pu être pire

Depuis son retour en Ligue des champions en 2012, le Paris Saint-Germain s’était souvent estimé peu verni à chaque tirage au sort, tombant régulièrement sur les mastodontes du continent. Cette fois, les Rouge et Bleu ne pourront pas dire qu’ils sont tombés contre le plus gros morceau proposé. La Real Sociedad, que Luis Enrique et sa bande devront écarter pour renouer avec les quarts de finale de la compétition, c’est tout simplement un club qui ne s’est plus faufilé aussi loin en C1 depuis la saison 2003-2004, subissant à l’époque la loi de l’Olympique lyonnais de Florent Malouda et Juninho. Si certains argueront qu’un Barça en perdition cette saison aurait pu constituer un opposant plus abordable encore – et une nouvelle occasion pour le club de la capitale d’exorciser quelques démons du passé – l’actuel sixième de Liga fait office du moins pire. Probablement l’équipe la moins renommée à croiser la route du club parisien à ce stade depuis Valence ou le Bayer Leverkusen, voilà dix ans. Surtout que, sans occulter la part de langue de bois dans le discours de Luis Enrique, son PSG devrait bel et bien continuer de monter en puissance d’ici l’échéance, quand l’expérience d’un tel rendez-vous penchera fortement côté parisien.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com