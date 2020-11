Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris appelle à la retenue après le meurtre du chercheur iranien Mohsen Fakhrizadeh Reuters • 30/11/2020 à 20:03









PARIS APPELLE À LA RETENUE APRÈS LE MEURTRE DU CHERCHEUR IRANIEN MOHSEN FAKHRIZADEH PARIS (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a lancé lundi un appel à la retenue pour éviter "une escalade des tensions", après l'assassinat du spécialiste iranien du nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, tué vendredi dans les faubourgs de Téhéran. "Nous avons pris connaissance de l'attaque qui a coûté la vie à M. Fakhrizadeh avec préoccupation. Dans un contexte régional tendu, nous suivons avec attention ses répercussions en Iran et dans la région", a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay lors de son point de presse quotidien. "Nous appelons à la retenue, pour préserver les voies du dialogue et de la négociation. Dans ce contexte, nous réitérons nos appels à éviter une escalade des tensions", a-t-il ajouté. Le président iranien Hassan Rohani a imputé samedi le meurtre de Mohsen Fakhrizadeh au gouvernement israélien, qui, comme les puissances occidentales, le soupçonnait d'avoir dirigé des recherches destinées à doter la République islamique de l'arme atomique. L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution, a quant à lui promis des représailles. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

