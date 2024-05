Paquetá : ces jaunes qui vaudront cher

Épinglé par la fédération anglaise pour avoir volontairement pris des cartons jaunes, Lucas Paquetá pourrait ne plus fouler les pelouses de Premier League pendant un bon petit moment. Ce nouveau cas de triche fait trembler le championnat anglais et pourrait avoir de graves répercussions pour la carrière de l’international brésilien.

Ivan Toney, Sandro Tonali et maintenant Lucas Paquetá. Ces trois joueurs de Premier League ont un point en commun : avoir vraisemblablement enfreint les règles sur les paris sportifs, interdits par la loi pour tous les footballeurs professionnels sous contrat avec un club. Pour le Brésilien, la sentence est tombée jeudi. Après un an d’enquête, la fédération anglaise a conclu que l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais a volontairement pris quatre cartons jaunes pour orienter des paris sportifs. Son club craint que cette infraction n’entraîne la fin de sa carrière outre-Manche.

Transfert annulé à City et une famille prise la main dans le sac

Tout commence le 12 mars 2023. Alors que l’on est à la 69 e minute d’un West Ham-Aston Villa (1-1), le Brésilien fauche son compatriote Douglas Luiz. Une faute anodine, que ne siffle pas l’homme noir Chris Kavanagh. Mais 27 secondes plus tard, le milieu offensif des Hammers se rue vers John McGinn et lui assène un tacle assassin… dans le rond central et écope d’une biscotte, logique. Cette agressivité disproportionnée dans un laps de temps très court, le volume inhabituel de paris sur la rencontre et la création de nouveaux comptes par des proches de Paquetá sur le site Betway, sponsor de son équipe, avec le dépôt d’un montant maximum autorisé, poussent l’instance anglaise à ouvrir une enquête. Neuf mois plus tard, le résultat des investigations est sans appel, le maestro brésilien est pointé du doigt pour « quatre violations de la règle E5.1 de la FA lors des matchs de Premier League du club contre Leicester City (novembre 2022) ; Aston Villa (mars 2023) ; Leeds United (mai 2023) ; et l’AFC Bournemouth (août 2023) ». …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com