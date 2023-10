Papu Gómez : « Je ne voulais pas emmener mes enfants au milieu du désert »

Vous reprendriez bien un peu de désert ?

Dans une interview accordée à Corriere della Serra, Papu Gómez a expliqué son choix de rejoindre Monza cet été, plutôt qu’une autre destination plus exotique. « Après avoir résilié mon contrat avec Séville et refusé une offre de l’Arabie, je me suis donné jusqu’à juin pour réfléchir. L’Arabie saoudite ? Ce qu’on me proposait n’était pas une offre pharaonique, le genre d’offre qui change la vie. Puis quand j’ai regardé sur une carte la ville où je devais m’installer, en plein désert, je me suis dit : « Merci, mais je n’y emmène pas mes trois enfants. » », explique le champion du monde.…

AEC pour SOFOOT.com