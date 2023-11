information fournie par So Foot • 14/11/2023 à 17:17

Pape Diakhaté : « La Ligue 1 des années 2000 me manque »

Pape Diakhaté est aujourd'hui l'entraîneur de Strasbourg Koenigshoffen en National 3. Mais avant de passer sur le banc, le géant sénégalais a surtout été l'un des défenseurs marquants de la Ligue 1 du début de siècle. Entretien en détente.

Après un an avec les U21 de Virton, tu pars pour un nouveau défi ?

Oui, je suis arrivé à la fin en Belgique. J’aurais aimé que ça continue, mais bon, les aléas professionnels ont fait que je devais trouver un nouveau challenge*. Je n’ai pas envie de griller les étapes. Pour moi, on ne peut que mieux transmettre ses idées à des jeunes ou des joueurs amateurs. Je vois beaucoup de joueurs de ma génération se lancer directement dans le monde professionnel et se casser les dents. Moi, je veux prendre autant de temps que possible pour que ça ne m’arrive pas.…

* Cet entretien a été réalisé quelques jours avant la nomination de Pape Diakhaté comme entraîneur de Strasbourg Koenigshoffen.

Propos recueillis par Adel Bentaha pour SOFOOT.com