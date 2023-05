Pantaloni : « À un certain moment, on se dit qu'il faudrait peut-être changer d'air »

Une relégation et un départ ?

Coulé par la marée lensoise ce samedi soir, l’AC Ajaccio n’a pas opposé une forte résistance aux Sang et Or à Bollaert. Après la partie, en conférence de presse, Olivier Pantaloni a été interrogé sur son avenir à l’ACA et s’est montré plutôt évasif à ce sujet. « Je pense qu’aujourd’hui, j’arrive à un âge… J’ai encore deux ans de contrat, je les honorerai. Il n’y a pas de problème, a-t-il d’abord rassuré, avant d’instiller un doute. Ce n’est pas dû à cette fin de saison, pas du tout . Après, à un certain moment, on se dit qu’il faudrait peut-être changer d’air. Je ne suis pas obnubilé par ça mais il y a des bruits. Donc, je suis à l’écoute mais je prépare ma saison prochaine très sérieusement avec le staff que j’ai avec moi. »…

AL pour SOFOOT.com