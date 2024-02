Palmieri : « On sait qu’on est attendu mais là, c’est de la pure connerie »

Dimanche 4 février, le FC Lupinu de Julian Palmieri (38 ans) se déplaçait à Cargèse, co-leader de Régional 3. Ce match n'est pas allé à son terme, interrompu après trois minutes en raison d'une bagarre. Cet épisode de violence devient presque courant dans le football amateur, l'ancien latéral du Sporting Club de Bastia nous l'a raconté.

Qu’est-ce qu’il s’est passé pendant ce match ?

On part le matin tranquille pour jouer le coleader, une belle équipe de R3 qui joue bien au ballon et qui nous avait mis en difficulté à l’aller. On avait gagné 2-1, le match s’était bien déroulé, sans histoire, ni bagarre. Dans nos têtes, on se dit qu’on joue le premier, la veille du derby (Bastia-Ajaccio, victoire 1-0 NDLR) , c’était une belle journée. On arrive et on voit la première banderole sur moi, très chambreur, mais j’aime ça, ça me fait rire. Il y’a énormément de public (presque 1 000 personnes) dans le stade mais pas un mot au-dessus de l’autre, même quand c’est parti, il y a rien à dire sur eux. Au bout de deux minutes dans le match, leur gardien dégage sur le numéro 6 qui dévie sur leur numéro 8 qui protège la balle dos au jeu. Notre stoppeur le gêne et le joueur adverse tombe, l’arbitre siffle faute. Notre défenseur se replace et le joueur de Cargèse lui met un gros coup d’épaule. Mon coéquipier lui répond d’un petit coup de pied et lui demande « pourquoi tu fais ça ? ». Là, c’est parti, il se fait choper par le cou, par derrière, il s’est fait jeter par terre. Tous leur joueurs sont arrivés, ils mettent des coups. Moi j’arrive au milieu pour séparer.…

Propos recueillis par Quentin Fredon pour SOFOOT.com