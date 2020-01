Palmarès des villes : Metz qui rit, Nancy qui pleure?

Joli cadeau de départ pour le maire de Metz, Dominique Gros (PS), qui achève son deuxième mandat et ne se représentera pas : notre palmarès des villes les mieux gérées donne quitus à sa gestion, classant Metz à la 5e position, dans la catégorie des « grandes villes », quand Nancy termine 15e dans le tableau des « villes moyennes », à 65 kilomètres de là.Retrouvez le palmarès des villes les mieux géréesDix ans après la « saignée » qu'ont représentée pour elle les restructurations militaires, qui lui avaient fait perdre plus de 6 000 emplois, Metz a retrouvé le même niveau de population qu'avant ces « grandes man?uvres » (autour de 120 000 habitants). De quoi générer de nouvelles rentrées fiscales. « Ce triste épisode est derrière nous », se réjouit Dominique Gros. Si la métropole a augmenté ses taux d'imposition, durant ce mandat, la ville s'est abstenue d'en faire autant. « Ils n'ont pas bougé depuis dix ans et nous avons maintenu un niveau d'investissements soutenu, grâce à une gestion très serrée de nos dépenses de fonctionnement », se félicite le maire. Cent trente « équivalents temps plein » ont été gagnés dans les effectifs municipaux, sur un total de 2 000 ? « les écoles et la police municipale ont été épargnées », précise l'élu ? ; la ville a signé le pacte État-collectivités, s'engageant à limiter à 1,2 % l'augmentation annuelle de ses dépenses courantes, en...