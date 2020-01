Palmarès des villes : la petite ville de La Réunion qui remonte

C'est l'une des surprises du palmarès de l'iFrap. Quatrième ville de La Réunion, Le Tampon arrive en 5e position du classement des petites villes. C'est tout juste moins bien que Saint-Paul (4e des villes moyennes), mais mieux que Saint-Denis (9e des grandes villes). Il faut dire qu'en juin 2019 la principale ville de l'île a été secouée par un rapport accablant de la chambre régionale des comptes (CRC) et l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le cabinet du maire. Le Tampon a lui aussi connu de grosses difficultés : en 2011, son budget accusait un déficit de 4,5 millions d'euros et fut placé, l'année suivante, sous la tutelle de la CRC.Lire aussi EXCLUSIF. Le palmarès des villes les mieux géréesRedressement des comptesDepuis, la commune de 77 339 habitants a remonté la pente. « À mon arrivée à la mairie en 2014, des mesures de redressement avaient été prises sous le contrôle de la CRC et du préfet, et la situation financière rétablie. Mais elle méritait d'être consolidée », explique André Thien Ah Koon. Déjà maire du Tampon de 1986 à 2002, cette figure de la droite locale, député de 1986 à 2006 sans discontinuer, avait été condamné en 2005 à trois ans d'inéligibilité pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts. Il s'est depuis racheté une conduite en poursuivant le redressement des comptes de sa commune. Le classement de l'iFrap salue ainsi sa bonne performance sur les dépenses de...