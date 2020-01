Palmarès des villes ? La mairie de Nice répond

La Fondation iFrap n'est ni une agence de notation ni un organisme agréé pour contrôler les comptes publics. Elle est inscrite comme un représentant d'intérêts (c'est-à-dire un lobby) auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle se revendique d'ailleurs comme un cercle de réflexion ultralibéral. La méthodologie de cette étude est donc forcément idéologique et, pour cette raison, nous ne la partageons pas avec France urbaine dont nous sommes membres avec mes collègues DGS des grandes villes et des métropoles. J'y ajoute un certain « parisianisme » condescendant et méprisant pour les villes du Sud qualifiées par la présidente de l'iFrap de « laxistes ».La transparence des comptes publics est assurée (c'est la loi !) par des actes budgétaires accessibles à tous que sont les comptes administratifs des collectivités et les comptes de gestion des comptables publics. Les chiffres publiés ne correspondent à aucun de ces documents qui sont pourtant contrôlés par Bercy et par les préfets.Trois exemples précis qui permettent de retirer toute légitimité à cette étude :1. La différence des compétences portées : la métropole de Nice est la 1re métropole de France créée en 2011 avant la loi Maptam de 2014 et a donc intégré plus tôt des compétences portées par les départements (routes, transports scolaires?). Ainsi, la comparaison des budgets de fonctionnement doit se faire à périmètre...