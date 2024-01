Paganelli : « Je faisais la plonge dans le resto de ma femme »

Mise au vert difficile pour Paganelli.

Quand Laurent Paganelli commence sa carrière avec Saint-Étienne à quinze ans, dix mois et cinq jours face au PSG, on lui promet une grande carrière. Celle-ci s’arrêtera pourtant à 27 ans, après un peu moins de 200 matchs en Ligue 1. Le début d’une descente aux enfers comme il le raconte dans les colonnes de L’Équipe ce 4 janvier : « Moi, je suis descendu au plus bas, j’ai connu la cassure totale. Devoir retourner dans mon quartier à Avignon sans un franc… J’étais à la rue complet. Je devais me débrouiller, car je n’avais plus rien du tout, je faisais la plonge dans le resto de ma femme. » …

QF pour SOFOOT.com