information fournie par So Foot • 07/02/2024 à 17:04

Pablo Longoria sur le cas Jonathan Clauss à l’OM

Jonathan Clauss a vécu un drôle de mercato de janvier.

L’international français avait été mis sur le marché des transferts par les dirigeants phocéens pour un manque d’implication, selon des informations de L’Équipe . Il est finalement resté à l’OM, faute d’avoir trouvé un point de chute et lui n’avait pas forcément envie de bouger. Pablo Longoria a profité de la conférence de présentation de Faris Moumbagna ce mercredi pour revenir sur le cas Clauss : « La chose la plus importante, c’est l’institution. Cette semaine, quand je vois son niveau d’engagement, je ne peux que le féliciter. […] J’attends de lui qu’il soit exemplaire . […] Jonathan Clauss doit être un joueur important dans cette équipe, et même une référence . La semaine dernière, il a eu une très bonne réaction. » …

