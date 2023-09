Pablo Longoria raconte le calvaire vécu par Igor Tudor à l’OM

C’est Marseille, bébé.

Cette année, l’Olympique de Marseille a attendu la fin de l’été pour déclencher sa première crise de la saison. Mais pour rattraper ses quelques semaines de retard par rapport à la saison précédente, le club s’est découvert des perturbations assez uniques avec : un entraîneur qui démissionne, des groupes de supporters au pouvoir étendu, et un président qui semble ne plus rien avoir à perdre. Dans un long entretien accordé à La Provence , Pablo Longoria s’est en effet lâché à propos de sa situation et des menaces reçues depuis son arrivée à la tête de l’OM. Le dirigeant est également revenu sur le cas Igor Tudor, entraîneur plus que remarqué la saison dernière, finalement parti à l’issue de l’exercice car trop usé par l’atmosphère phocéenne.…

EL pour SOFOOT.com